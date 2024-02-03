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Vanlı gazeteci Murat Çurku hayatını kaybetti

Vanlı gazeteci Murat Çurku hayatını kaybetti

Van’da uzun yıllardır gazetecilik mesleğini sürdüren Murat Çurku (56) hayatını kaybetti.

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Van’da Öz Haberci ve Diyabet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Murat Çurku, uzun yıllardır diyabet tedavisi görüyordu.

Aynı zamanda kalp rahatsızlığı olan Gazeteci Çurku, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanmış ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alınmıştı.

Burada sağlık durumu düzelmeye başlayan ve taburcu olan Çurku, dün gece annesinin evindeyken yeniden rahatsızlandı. Çurku, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. Kentte 33 yıldır mesleğini sürdüren Çurku’nun ölümü sevenlerini ve meslektaşını yasa boğdu.
Çurku’nun cenazesi İpekyolu ilçesine bağlı Karpuzalanı Mahalle Mezarlığında öğle namazına müteakip defnedilecekken, taziyesi ise Şerefiye Cami’nde olacağı belirtildi.

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