Kestel'de Ferhat Erol coşkusu yaşandı

Bursa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda, AK Parti Kestel Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan Ferhat Erol'u partililer ve vatandaşlar ilçe başkanlığı önünde meşaleler ile karşıladı.

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İlçe binası önünde konuşma yapan Ferhat Erol, "22 yıldır bu partide hizmette etmekten şeref duyuyorum.

Bu yolları sokakları ve 35 mahalleyi birçok kez gezdik. Bugün Cumhurbaşkanımız sahnede elimi kaldırdığında kulağıma şunu fısıldadı.

Kestel'de oyu ne kadar arttıracaksın kardeşim dediğinde, "Bursa'da en çok oyunu arttıran ilçe olacağımıza söz veriyorum" dedim. Bu sözün yerde kalmayacağını bugün hep beraber burada gördük. Allah hepinizden razı olsun. Yarın sabah erkenden sokaklardayız. Çalınmadık kapı, girilmedik ev, sıkılmadık el bırakmayacağız" dedi.