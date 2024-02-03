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Enkaz kentin sakinleri, yeni evlerini heyecanla bekliyor

Enkaz kentin sakinleri, yeni evlerini heyecanla bekliyor

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde evlerini kaybeden Hataylılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak olan kura çekimini heyecanla bekliyor.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde en büyük yıkıma uğrayan Hatay’da 25 bine yakın insan vefat etmiş, binlerce bina hasar görmüştü. Depremin ardından başlatılan çalışmalar doğrultusunda kentin çeşitli bölümlerinde TOKİ konutları yükseldi. Büyük bir hızla yükselen binalar ve hazırlanan evler için 3 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kura töreni düzenlenecek. TOKİ tarafından inşa edilen 31 bin 654 konuttan 6 bin 416’sı şubat ayı sonuna kadar teslim edilecek.

“Kura çekilişinden ümitliyiz”
Asrın felaketinde evini kaybettiğini ifade eden Fatma Dik, “Depremde Elektrik Mahallesi’nde oturuyordum. Evim çöktü, yerle bir oldu. Oğlumu, eşimi ailemi kaybettim. Yapılacak çekilişten ümitliyiz, Devletime güveniyorum. Ne kadar sıkıntılar da yaşasak bu selamete kavuşacaktık” ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak olan Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni; 3 Şubat saat 16:00’da Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.

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