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Rocky serisinin Apollo Creed'i Carl Weathers, 76 yaşında hayatını kaybetti

Rocky serisinin Apollo Creed'i Carl Weathers, 76 yaşında hayatını kaybetti

Sylvester Stallone'un canlandırdığı Rocky Balboa karakterinin rakibi ve dostu Apollo Creed'i oynayan Carl Weathers, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Weathers'ın uykusunda huzur içinde öldüğünü açıkladı. Ünlü oyuncu, film, televizyon, sanat ve spor alanında yaptığı katkılarla tanınan bir isimdi.

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Rocky serisinin ilk dört filminde Sylvester Stallone'un canlandırdığı Rocky Balboa karakterinin hem rakibi hem dostu Apollo Creed karakterini oynayan Carl Weathers, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncunun ölüm haberini veren acılı ailesi açıklamada "Carl Weathers'ın vefatını duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz. 1 Şubat 2024 Perşembe günü uykusunda huzur içinde öldü. Carl olağanüstü bir hayat yaşamış, istisnai bir insandı. Film, televizyon, sanat ve spora yaptığı katkılarla silinmez bir iz bıraktı ve dünya çapında nesiller boyunca tanındı. O çok sevilen bir kardeş, baba, büyükbaba, ortak ve arkadaştı" dedi.

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