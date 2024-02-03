İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü ertelendi! Gezeravcı ne zaman dönecek?

TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon Uzay Aracı'nın dünyaya dönüşü ertelendi. SpaceX'ten yapılan açıklamaya göre dönüş, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 5 Şubat'a ertelendi.

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı'nın Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 5 Şubat'a ertelendi.

SpaceX, Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğini duyurdu. Dragon kapsülü en erken 5 Şubat Pazartesi günü ISS'ten ayrılacak.

14 günde 13 deney yaptı

Gezeravcı, 14 günlük görevi sırasında 13 deney gerçekleştirdi. Gezeravcı son sosyal medya mesajında "Uzayda yaptığım deneyler, Dünya’nın sınırsız güzelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor. Attığımız her bir adım Dünyamızın geleceği için" ifadelerini kullandı.