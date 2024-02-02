AK Parti, Balıkesir ve Konya belediye başkan adaylarını tanıttı

31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın Balıkesir ve Konya'daki belediye başkan adayları düzenlenen törenle tanıtıldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Şimdi ortalığa dökülenlerin, bugün sokaklarda dolaşanların şöyle bir cemaziyelevvellerine bakmak lazım. 14 Mayıs'tan önce millete parmak sallayanlar, ötekileştirenler, teröristlerin temsilcileriyle kol kola yürüyenlere inanıyorum ki kuvayımilliye şehri 31 Mart'ta bir kere daha gereğini söyleyecek." dedi.

Kandemir, Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen ilçe belediye başkanı aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, seçimlere kısa bir süre kaldığını söyledi.

AK Parti olarak yerel seçimler için çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini belirten Kandemir, şöyle devam etti:

"Türkiye çok sinemalardan geçerek bu günlere geldi. Şimdi ortalığa dökülenlerin, bugün sokaklarda dolaşanların şöyle bir cemaziyelevvellerine bakmak lazım. 14 Mayıs'tan önce millete parmak sallayanlar, ötekileştirenler, teröristlerin temsilcileriyle kol kola yürüyenlere inanıyorum ki Kuvayı Milliye şehri 31 Mart'ta bir kere daha gereğini söyleyecek. Hakkı neyse o hakkı verecek. Bunlar da 'genel başkan değişince acaba ne olacak' diye merak ettim. İlk icraatları ne oldu biliyor musunuz? Şehitlerimizin olduğu gün mecliste bütün partiler bir araya geldi, bir ortak deklarasyon yayımladılar. İki parti hariç. Birisi HDP, ne olduğunu biliyoruz, birisi de CHP. İsimler değişir, genel başkanlarının ismi değişir, bunlarda anlayış değişmez. 'Kuvayı Milliye şehri kimin ne olduğunu gayet iyi bilir' diye düşünüyorum. Balıkesir inşallah 31 Mart'ta kim nerede duruyorsa onun gereğini yapacak. Bu şehrin her ilçesine hizmet etmek için gönlümüz, heyecanımız, projemiz, aşkımız ve sevdamız var. Fırsat verilirse elimizden gelen gayreti Cumhurbaşkanımızın ve merkezi hükümetin de desteğiyle evvelallah yapacağız diye düşünüyoruz."

Çok güzel işler yaptıklarını, daha da fazlası için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Kandemir, "Çünkü bizim gönlümüzde millet sevdası, aklımızda ilham aldığımız tarihimiz, sorumluluk olarak da çocuklarımıza, eşlerimize, sevdiklerimize, görmediğimiz torunlarımıza, onların çocuklarına bir borcumuz olduğuna inanarak siyaset yapıyoruz. Onun için milletimizden bir kere daha yeniden Balıkesir'de güçlü bir destek istiyoruz. Buraya gelirken Cumhurbaşkanımız bana dedi ki 'Balıkesir'i ben Türkiye'deki büyük şehirler arasında rekor kırabileceğimiz bir şehir olarak gördüğüm için başka bir netice bekliyorum'. Balıkesir rekor kıracak heyecanı taşıyor. " ifadesini kullandı.

Kandemir, adaylarına güvendiklerine işaret ederek "Cumhur İttifakı anlayışının gereğiyle Milliyetçi Hareket Partisi'yle beraber el ele, gönül gönülle vererek bu şehri her sokağıyla, her hanesiyle işlemeye devam edeceğiz." dedi.

"BALIKESİR'İ TÜRKİYE YÜZYILI ŞEHRİ YAPMAK İÇİN HAZIRIZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da kutlu yürüyüşlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini hayata koyduk, hayata geçirdik. Milletimizle bağlantımızı, irtibatımızı, rabıtamızı hiçbir zaman koparmadık. Cumhurbaşkanımızın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başlayan eser ve hizmet belediyeciliğinin, gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini Türkiye'nin dört bir köşesinde AK Belediyecilik olarak hep birlikte hayata geçirdik. 'Türkiye'nin Yüzyılı, vizyonu' dedik. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını ardına kadar 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta milletimizin güçlü desteğiyle ağzına kadar açtık. Şimdi yeni bir hedef belirledik, 'Türkiye Yüzyılı' şehirleri diyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' şehirlerini yine milletimizin desteğiyle milletle beraber Cumhurbaşkanımız liderliğinde bir bir hayata geçireceğiz. Balıkesir'i Türkiye Yüzyılı şehri yapmak için hazırız."

Toplantıda, Altıeylül Belediye Başkan adayı Mesut Eray, Ayvalık Belediye Başkan adayı Ali Gür, Balya Belediye Başkan adayı Cüneyt Çalışkan, Bandırma Belediye Başkan adayı Mehmet Cemal Öztaylan, Bigadiç Belediye Başkan adayı Mustafa Göksel, Burhaniye Belediye Başkan adayı Mustafa Aysel, Dursunbey Belediye Başkan adayı Ramazan Bahçavan, Edremit Belediye Başkan adayı Muhammed Vurmaz, Erdek Belediye Başkan adayı Turhan Gün, Gönen Belediye Başkan adayı Aydemir Gümüş, Havran Belediye Başkan adayı Emin Ersoy, İvrindi Belediye Başkan adayı Yusuf Cengiz, Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan, Kepsut Belediye Başkan adayı İsmail Cankul, Manyas Belediye Başkan adayı İbrahim Koman, Marmara Belediye Başkan adayı Süleyman Aksoy, Savaştepe Belediye Başkan adayı Ümmet Şamil Zengin, Sındırgı Belediye Başkan adayı Ekrem Yavaş, ile MHP adayının desteklendiği ilçelerden Gömeç Belediye Başkan adayı Kazım Arslan ve Susurluk Belediye Başkan adayı Fahrettin Şener tanıtıldı.

KONYA ADAYLARI DA AÇIKLANDI

Konya'da 2 Şubat Cuma günü (Bugün) Selçuklu Kongre Merkezinde, saat 17.00'da başlayan AK Parti Konya İlçe Belediye Başkan Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 ilçenin belediye başkan adayları tanıtıldı.

İşte Cumhur İttifakı'nın 31 ilçesinde belediye başkan adayları şöyle:

Selçuklu Belediye Başkan Adayı - AHMET PEKYATIRMACI

Meram Belediye Başkan Adayı - MUSTAFA KAVUŞ

Karatay Belediye Başkan Adayı - HASAN KILCA

Ahırlı Belediye Başkan Adayı - İSA AKGÜL

Akören Belediye Başkan Adayı - (MHP) İSMAİL ARSLAN

Akşehir Belediye Başkan Adayı – YUSUF KAHRAMAN

Altınekin Belediye Başkan Adayı – AGAH YILMAZ

Beyşehir Belediye Başkan Adayı - ADİL BAYINDIR

Bozkır Belediye Başkan Adayı - SADETTİN SAYGI

Cihanbeyli Belediye Başkan Adayı - MEHMET KALE

Çeltik Belediye Başkan Adayı - ALİ MEŞE

Çumra Belediye Başkan Adayı - (MHP) FATİH DEMİRCİ

Derbent Belediye Başkan Adayı - HÜSEYİN AYTEN

Derebucak Belediye Başkan Adayı - AHMET KISA

Doğanhisar Belediye Başkan Adayı - (MHP) SAVAŞ ÖZDEMİR

Emirgazi Belediye Başkan Adayı - (MHP) NURİŞEN KOÇAK

Ereğli Belediye Başkan Adayı - (MHP) HÜSEYİN OPRUKÇU

Güneysınır Belediye Başkan Adayı - AHMET DEMİR

Hadim Belediye Başkan Adayı – MEHMET ÇETİNER

Halkapınar Belediye Başkan Adayı - (MHP) MEHMET BAKKAL

Hüyük Belediye Başkan Adayı - MEHMET ÇİĞDEM

Ilgın Belediye Başkan Adayı – ÖMER APİL

Kadınhanı Belediye Başkan Adayı - İRFAN KARACA

Karapınar Belediye Başkan Adayı – İBRAHİM ÖNAL

Kulu Belediye Başkan Adayı – ABDÜLRAHİM SERTDEMİR

Sarayönü Belediye Başkan Adayı - NAFİZ SOLAK

Seydişehir Belediye Başkan Adayı – MUTTALİP DEMİREL

Taşkent Belediye Başkan Adayı – MEHMET ACAR

Tuzlukçu Belediye Başkan Adayı – NEVZAT KOLAŞ

Yalıhüyük Belediye Başkan Adayı - HASAN KOÇER

Yunak Belediye Başkan Adayı – SÜBHAN GÜNALTAY