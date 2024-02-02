Ramazan Hoca'nın katilinin savcılık ifadesi ortaya çıktı

Ramazan Hoca'nın katili Erkan Baykut, savcılık ifadesinde maktulü yıllar önce kendisine tacizde bulunan Afgan uyruklu Saboor Muradı zannettiğini ve yaralama amacı ile saldırdığını söyledi.

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Türkiye'nin konuştuğu Ramazan Hoca cinayetinde adli süreç devam ediyor.

Fatih'teki iş yerinde namaz kıldığı alanda bıçak darbeleriyle öldürülen Ramazan Pişkin'in katili, savcıya ifade verdi.

Hoca’nın katil zanlısı Erkan Baykut, Ramazan Hoca'yı yıllar önce kendisini taciz eden Afgan uyruklu husumetlisine benzettiğini söyledi.

Savcılık ifadesinde Erkan Baykut, savcılık ifadesinde şöyle konuştu:

"Ramazan Pişkin’i Afgan uyruklu Saboor Muradı zannettim"

"Babamın Fatih’te bulunan dükkanında çalışarak geçimimi sağlarım. Ramazan Pişkin’i tanımıyorum. Ben kendisini Afgan uyruklu Saboor Muradı zannettim. Muradı isimli kişiyle babamın yanında çalıştığı için tanıştım.

Kendisi beni evine davet ederdi. Bana sigara içtiğimi bildiği için uyuşturucu hap ve Afgan macunu olarak bilinen maddelerden veriyorlardı. Ben kendimi kaybediyordum. Bu kişiler tarafından 2017-2021 tarihleri arasında cinsel istismara da uğradım.

"Yaralamak amacıyla gittim"

Bu istismara ilişkin herhangi bir şikayetim bulunmamaktır. Sadece aileme anlattım. Olay tarihinde de Ramazan Pişkin’in Saboor Muradı olduğunu bilerek yaralamak amacıyla gittim. Ben gittiğimde kendisine önce taş attım.

"Bana karşılık verince bıçakladım"

Taş isabet etmeyince kendisi taşı alarak bana karşılık verdi. Ben de olayın heyecanıyla üzerimdeki bıçağı çıkararak karın bölgesine 2-3 defa sapladım. Daha sonrasına bağrışma seslerini duyunca olay yerinden kaçarak uzaklaştım."

"Dini gruplarla bir bağlantım yok"

İfadesinde herhangi bir dini grupla, cemaatle bağlantısı olmadığını belirten şüpheli Erkan B., ‘’Ramazan Pişkin’i olaydan önce ilk kez 2021’de sosyal medyada gördüm. Daha sonra 2 ay kadar önce babamın dükkanına 5 dakikalık mesafede bulunan ‘Çaycı Ramazan hoca’ isimli iş yerinde gördüm.

Saboor Muradı sürekli rüyalarıma giriyordu. Kullandığım bıçağı Eminönü’nden satın aldım. Öldürme kastım yoktu, yaralamak amacıyla gitmiştim. Olay nedeniyle pişmanım.’’ ifadelerini kullandı.

Katil tutuklandı

Savcılıkta ifadesi tamamlanan Erkan Baykut çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Ramazan Hoca'nın öldürülmesi

Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında 31 Ocak'ta E.B'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Ağır yaralanan Pişkin, hastanede hayatını kaybederken saldırının ardından kaçan şüpheli, Beyoğlu'nda gözaltına alınmıştı.

Hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin olayda kullandığı bıçağa da el konulmuştu.