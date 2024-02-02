Bakan Bolat son verileri açıkladı! Dış ticaret açığımız ortaya çıktı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçtiğimiz ayın dış ticaret rakamlarını açıklarken son verilere göre dış ticaret açığı 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Malatya’da yaptığı konuşmada Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre dış ticaret açığı 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar oldu:

Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı pay yüzde 1,06'ya yükseldi.

Ocak ayının ilk 4 günün çok az küresel sipariş olmasına karşın 2024 Ocak'ta ihracatımız yüzde 3,6 oranında artışla 20 milyar 28 milyon dolara yükselmiştir. Böylelikle ocak ayı ihracat rekoruna ulaştık.

İthalatımız ise ocak ayında yüzde 22'lik azalışla 26, 2 milyar dolara geriledi.

Ocak ayında dış ticaret açığında yüzde 57'lik gerileme kaydedildi. Dış ticaret açığı 6,2 milyar dolara indi.

Türkiye'nin ihracatı, 2023'te 255 milyar 777 milyon dolara çıkarken, ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak 361 milyar 774 milyon dolar oldu. Bu veriler ışığında 2023 Ocak-Aralık dönemi dış ticaret açığı 106 milyar dolar olarak gerçekleşti.