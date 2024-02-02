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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig 24. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla tamamladı.

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Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.

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