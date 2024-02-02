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ABD'den Macaristan'a tehdit gibi çağrı: Derhal onayla sabır tükenmekte

ABD'den Macaristan'a tehdit gibi çağrı: Derhal onayla sabır tükenmekte

ABD'li senatörler, Macaristan'a İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü "derhal" onaylama çağrısı yaptı.

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ABD Senatosu NATO Gözlemci Grubunun eş başkanları Demokrat Senatör Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin ortak açıklama yaptı.

Senatörler ortak açıklamalarında, İsveç'in hem bugünün zorlukları hem de yarının tehditleriyle başa çıkması konusunda NATO'ya benzersiz kabiliyetler kazandıracağına işaret etti.

Bu kapsamda Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü derhal onaylama çağırısı yapan senatörler, "Daha önce kamuoyuna verdiği sayısız taahhüde rağmen Macaristan, İsveç'in teklifini onaylamayan son NATO üyesidir ve hem zaman hem de sabır tükenmektedir." ifadesini kullandı.

Senatörler, Macaristan'ın "eylemsizliğinin" ABD ve NATO ile olan ilişkilerine geri dönülmez bir şekilde zarar verme riski taşıdığını savundu.

Yeni bir üyenin katılımıyla NATO'nun daha da güçleneceğini ifade eden Senatörler, "Macaristan'ın transatlantik aileye olan bağlılığını sürdürmesinin ve İsveç'in katılım protokollerini derhal oylamasının zamanı gelmiştir." yorumunu yaptı.

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