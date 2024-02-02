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Adana Demirspor, Nabil Alioui transferini açıkladı

Adana Demirspor, Nabil Alioui transferini açıkladı

Adana Demirspor Fransız sol kanat Nabil Alioui ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Adana Demirspor, hücum hattını Fransız sol kanat ile güçlendirdi. Mavi- lacivertli ekip, 24 yaşındaki oyuncu Nabil Alioui’yi kadrosuna kattı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Le Havre AC takımından Nabil Alioui ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Nabil Alioui’e ailemize hoş geldin diyor, Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz" denildi.

Adana Demirspor,  20 yaşındaki Fransız santrfor Breyton Fougeu ile aynı mevkide görev alan 28 yaşındaki Abat Aymbetov'u da dün kadroya dahil etmişti. Adana ekibi, Fougeu ile 2,5+1 senelik anlaşma sağlarken Kazak Aymbetov'u ise 1,5+1 yıllığına renklerine bağlamıştı.

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