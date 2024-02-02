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UNİCEF: 17 bin çocuğun refakatsiz kaldı ya da ailesinden ayrıldı

UNİCEF: 17 bin çocuğun refakatsiz kaldı ya da ailesinden ayrıldı

UNICEF, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki çocukların durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığı vurgulanan açıklamada, ruh sağlıklarının ise "ciddi anlamda etkilendiği" belirtildi.

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Filistin'deki İletişim Direktörü Jonathan Crickx, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de çocukların karşılaştığı zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze'de 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığı ya da ailesinden ayrıldığı tahmin ediliyor" diyen Crickx, bu çocukların her birinin yürek burkan bir hikayesinin olduğunu söyledi.

Crickx, geçen hafta Gazze'de bulunduğunu anımsatarak, gıda, su veya barınak eksikliği nedeniyle ailelerin sıkıntı içinde olduğunu ve aile bireyleri ile çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirtti.

Gazze'de yaşananlar dolayısıyla çocukların ruh sağlığının ciddi anlamda etkilendiğini söyleyen Crickx, bu durumun çocuklarda aşırı kaygı, iştah kaybı, uyuyamama, duygusal patlamalar yaşama veya her bombalama sesi duyduklarında paniğe kapılma gibi belirtiler gösterdiğinin altını çizdi.

Crickx, "Gazze'de bugün neredeyse bütün çocukların ruh sağlığı desteğine ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

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