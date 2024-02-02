BIST 8.693
DOLAR 30,45
EURO 33,16
ALTIN 2.013,00
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Almanya'da grev dalgası: Şehir içi toplu taşıma çalışanları iş bıraktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Almanya'da grev dalgası: Şehir içi toplu taşıma çalışanları iş bıraktı

ALMANYA'da havalimanı çalışanlarının ardından bu kez şehir içi toplu taşıma çalışanları greve gitti.

Abone ol

Almanya'da grev dalgası büyüyor. Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ile toplu taşıma şirketleri arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Ülke genelinde 130 toplu taşıma şirketinden yaklaşık 90 bin çalışan sendikanın çağrısıyla greve gitti. Bir gün sürecek grevde toplu taşıma çalışanları, çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep etti.

Bavyera hariç 15 federal eyaletteki 80'den fazla kentte otobüs, metro, tramvay gibi toplu taşıma araçları kontak kapattı. Özellikle sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkanlar, grevden olumsuz etkiledi.

Caddelerde artan araç sayısı nedeniyle şehir içi trafiğinde tıkanmalar yaşandı.

Grev süresi farklı

Toplu taşıma çalışanlarının grevi her eyalette ve kentte farklı şekilde uygulanıyor. Bazı eyaletlerde grev tüm gün devam ederken, bazılarında yarım gün veya daha kısa süreler için greve edildi. Başkent Berlin de toplu taşıma grevinden en çok etkilenen şehirler arasında yer aldı.

Berlin/Brandenburg bölgesinin Brandenburg tarafında grev kararı tüm gün için alınırken, Berlin'de ise yerel saatle 03.00 ile 10.00 arasında 7 saatlik süreyle greve gidildi. Berlin'de otobüs, metro ve tramvay duraklarında greve dair bilgilendirici ilanlar asıldı. Işıklı tabelalarla grevin sona ereceği saat duyuruldu.

Başkentte özellikle çalışanlar ve öğrenciler grev nedeniyle sıkıntı yaşadı. Toplu taşıma araçları çalışmayınca veliler çocuklarını okullarına kadar bırakmak zorunda kaldı. Çalışanların bazıları iş yerine zamanında yetişebilmek için bisiklet veya elektrikli scooter kullanırken, bazıları da taksileri tercih etti. Şehir içi banliyö treni olan S-Bahn, demiryolu şirketi Deutsche Bahn'a ait olduğu için greve katılmadı. S-Bahn'ın çalışması, şehir trafiğini az da olsa rahatlattı.

Berlin'de grevin 10.00'da sona ermesiyle öğle saatlerine doğru şehir içi trafiği normal seyrine döndü.

İlgili Haberler
Havalimanında işçiler greve gitti: 800 uçuş iptal edildi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
'Kocam sürekli cinsel içerikli film izliyor' dedi, aldatma itirafı şoke etti! Esra Ezmeci o kadına öneride bulundu
Foto Galeri 'Kocam sürekli cinsel içerikli film izliyor' dedi, aldatma itirafı şoke etti! Esra Ezmeci o kadına öneride bulundu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ŞOK Marketler’e “Yılın İtibarlısı” Ödülü
ŞOK Marketler’e “Yılın İtibarlısı” Ödülü
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı
Ocak ayının zam şampiyonu belli oldu
Ocak ayının zam şampiyonu belli oldu
ABD'nin İran'ı hedef gösteren açıklamalarına Resi'den yanıt
ABD'nin İran'ı hedef gösteren açıklamalarına Resi'den yanıt
Hayal ettiği öğretmenliğe atandı, geleneği sürdürmeyi tercih etti
Hayal ettiği öğretmenliğe atandı, geleneği sürdürmeyi tercih etti
Nusaybin’de 5 mahalle 15 gün süre ile Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi
Nusaybin’de 5 mahalle 15 gün süre ile Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi
Kuşadası’nda yakalanan iki şahıstan uyuşturucu ele geçirildi
Kuşadası’nda yakalanan iki şahıstan uyuşturucu ele geçirildi
Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti! Acı haberi Bakan Fahrettin Koca duyurdu
Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti! Acı haberi Bakan Fahrettin Koca duyurdu
Rusya'dan açıklama! Putin, Türkiye'ye geliyor
Rusya'dan açıklama! Putin, Türkiye'ye geliyor
Gaziantep’te seyir halindeki gıda yüklü tır devrildi
Gaziantep’te seyir halindeki gıda yüklü tır devrildi
Bursa'da çöp evde bulunmuştu! O teyze için karar verildi
Bursa'da çöp evde bulunmuştu! O teyze için karar verildi