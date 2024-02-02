TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk düşünce dünyasının cesur ve sağduyulu bilgelerinden Alev Alatlı hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.