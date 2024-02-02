Özel okullarda gizli zam oyunu! Veliler isyan etti Hukuken geri almak mümkün

Özel okul fiyatları velileri isyan noktasına getirdi. Erken kayıt dönemi başlarken kurs ve yan kalem ödemelerinde şişirilen fiyatlar ve fahiş zamlar bütçeyi zorluyor. Hukukçular “Faiziyle geri alabilirsiniz” uyarısında bulundu.

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Özel okullarda erken kayıt dönemi başladı. Ocak ayından itibaren velilere avantajlı fiyatla kayıt imkanı tanınıyor. Ancak fırsat olarak adlandırılan fiyatlarda türlü oyunlar var.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın fiyat düzenlemesi ara sınıfları kapsarken birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflara kayıt yaptıracak velileri yüksek fiyatlar bekliyor. Bazı özel okullar MEB'in ara sınıflardaki fiyat düzenlemesini delmek için kurslar, yan ödemeler ve türlü türlü kalemlerle yeni fiyatları şişiriyor ve fahiş zamlar yapıyor.

Özel okullar maliyetleri gerekçe göstererek en az yüzde yüz zam talep ederken veliler fahiş fiyatların uygulanmasına isyan ediyor. Ara sınıflarda zam oranı Milli Eğitim Bakanlığı'nın "TEFE+ TÜFE bölü 2 artı yüzde 5" formülüyle belirlenirken birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıf kayıt ücretlerine özel okullar belirliyor.

Fahiş ücretler talep eden özel okullar yan kalem ödemelerine rekor zam yaptı. TÜKONFEND Hukuk Komisyonu Üyesi Dr. Mücahit Saraçlı," veliler ihtarname şeklinde mail dahi gönderseler, almadıkları hizmetin parası tahsil edildiyse bunu mezuniyet sonrası dahi yasal faiziyle birlikte hukuken geri alma hakkına sahipler" uyarısını yaptı.

Birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıfa başlayacak öğrenciler için okullar istediği fiyatı belirleyebiliyor yönetmeliğe göre. Ara sınıflarda zam yapabilmek için bazı okullar yan ödeme kalemlerine fahiş zam uyguluyor, özel kurs ücretlerini zorunlu tutuyor. Birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıfa başlayacak öğrencilerin velileri yapılan zammı görünce gözlerine inanamadı.

İlk kayıtlarda sınır yok

ATV Haber'e konuşan TÜKONFEND Hukuk Komisyonu Üyesi Dr. Mücahit Saraçlı, "İlkokula, orta okula, liseye başlarken ilk kayıtta okullar kendi fiyatlarını kendileri tespit etmekteler. Şu an için ilk kayıtlarda maalesef hiçbir sınır yok. Sadece 'düzenlenecek' şeklinde bir açıklama geldi." dedi.

Yeni düzenleme yolda

Velilerin gözü kulağı o yeni düzenlemeye çevrildi. Ara kayıtlarda zam oranı belli olmasına rağmen uygulanan ücret ile ilgili Saraçlı, "Ara sınıflardaki kayıt yenilemelerinde ücret belirlemesi TEFE+ TÜFE bölü 2 artı yüzde 5 şeklinde yapılmakta" hatırlatmasını yaptı.

Bu oran yaklaşık yüzde 57'ye tekabül ediyor. Ara sınıf ücretlerine belirlenen yasal oranın üzerinde zam yapamayan bazı özel okullarsa çareyi yine geçen senelerde yaptıkları gibi ek ücretlere fahiş zam yapmakta buldu. Özellikle yemek ücretleri geçen seneye göre 3-4 kat arttı. İstanbul'da bu ücretler 30 bin TL'den başlıyor, 96 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Saraçlı, "Veliler yemek, kıyafet, kitap, kurs hiçbirini almak zorunda değiller. Fakat kayıt yenilemesi sırasında doldurmuş oldukları formlarda maalesef bunlara zorlanıyorlar. Bu hukuka aykırıdır." uyarısını yaptı.

Bazı okullarsa kayıt yapılan aya göre fiyat belirliyor. Saraçlı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erken kayıttan erken tahsilat yapıyorsan ciddi anlamda bir indirim yapman gerekir ama bunu maalesef uygulamamaktalar. Sürekli zorlayıcı unsurlarla ilerlemekteler."

Bazı okullar yemek ücretinin yanında takviye kursu ücretini de ödemeye zorluyorlar. Veliler, "Umarım buna müdahale edilir, tüm veliler olarak yürekten istiyoruz" talebini dile getirdi.

Yemek, kırtasiye, kurs ve diğer almak istemedikleri hizmetlere 'Çocuğum okulda baskı görür' kaygısıyla mecburen ödeme yapan veliler ne yapacak? Saraçlı, "Milli Eğitim Bakanlığı'na gerekli şikayetlerde bulunabilirler. Okul yönetimiyle ters düşmek istemeyen veliler ihtarname şeklinde mail dahi gönderseler ellerinde bu belgeyi saklı tuttuklarında almadıkları hizmetin parası tahsil edildiyse bunu mezuniyet sonrası dahi yasal faiziyle birlikte hukuken geri alma hakkına sahipler " hatırlatmasını yaptı.