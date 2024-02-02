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Bursa’da 52 suçtan aranan şahıs yakalandı

Bursa’da 52 suçtan aranan şahıs yakalandı

Bursa’da 52 suç kaydından arama kaydı olan E.B. (44), jandarma ekipleri tarafından yakalandı. E.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bursa’da 52 suç kaydı bulunan E.B. (44) Osmangazi JASAT ve Ovaakça Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından fiziki takibe alındı. Merkez Osmangazi ilçesinde bir kahvehaneye giren E.B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.B. isimli şahsın 25 hırsızlık, 2 bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, 2 kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, 1 gündüzleyin bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, 20 ev ve işyerinden hırsızlık ve 2 kez de nitelikli hırsızlık suçlarından aranması olduğu öğrenildi. E.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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