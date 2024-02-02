Eski AK Partili başkan, Yeniden Refah Partisi'nin adayı oldu

Yeniden Refah Partisinin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 45 belediye başkan adayı daha belirlendi. Eski AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Yeniden Refah Partisi’ne katılarak AK Partinin Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan adayı oldu.

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Partiden yapılan açıklamaya göre, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak yapıp yapmayacağının, Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından yapılacak basın toplantısı ile açıklanacağı bildirildi.

Bugüne kadar 447 belediye başkan adayını açıklayan parti, aralarında eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Nihat Çiftçi ve Ankara'nın Akyurt ilçesi eski Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş'ın olduğu 45 belediye başkan adayını daha belirledi.

Çiftçi, partinin Şanlıurfa Karaköprü ilçe belediye başkan adayı olurken, Ayantaş ise Akyurt adayı oldu.

Nihat Çiftçi kimdir?

Nihat ÇİFTÇİ, Karaköprü Köyü'nde 1975 yılında doğdu. İlk ve ortaokulu Şanlıurfa'da, lise tahsilini Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde 1993 yılında tamamladı. 1993-1994 yıllarında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde üniversite eğitimine başladı. 1 yıl sonra Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesine geçiş yaptı. 1998 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1998 ila 2000 yılları arasında Sosyal Sigortalar Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda SSK Müfettişi olarak çalıştı. Daha sonra Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Bölümünde tezli yüksek lisans yaparak bilim uzmanlığına hak kazandı. 2004 ile 2005 yılında askerlik görevini 301. kısa dönem olarak Muğla İl Jandarma Komutanlığında yaptı. 29 Mart 2009 tarihine kadar Şanlıurfa BARO'suna kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaktaydı. 29 Mart 2009 tarihinden itibaren 6,5 yıl Karaköprü Belediye Başkanlığı görevini yürüten Çiftçi, 6 Eylül 2015 tarihinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

İyi derecede Almanca bilen Av. Nihat Çiftçi, evli ve üç çocuk babasıdır.