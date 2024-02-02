İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu

İstanbul Kartal'da bir anaokulunda İngilizce öğretmeni olan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, silahla öldürüldü. Öğretmeni öldüren katil zanlısı Mustafa G., kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu.

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Dehşete düşüren olay dün saat 15.20 sıralarında Kartal’da meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, dün saat 15.20 sıralarından okuldan çıktı.

Arabadan indirim ateş açtı

Aracına binen Erorbay’a yanaşan ticari taksi şoförü olduğu belirtilen Mustafa G., genç kadını zorla araçtan indirdi. Ardından tartıştığı kadına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Erorbay, hayatını kaybetti. Cinayetin ardından katil zanlısı Mustafa G., kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Daha önce de rahatsız ettiği öğrenildi

Çevredekilerin haber vermesi üzerine çağrılan ambulansla Mustafa G. hastaneye kaldırıldı. İngilizce öğretmeni Erorbay’ın ise hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada, ticari taksicilik yapan Mustafa G.’nin öğretmen Erorbay’a takıntılı biri olduğu öğrenildi. Sık sık okul çıkışına gelerek kadını rahatsız ettiği öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.