Fahri Kur'an Kursu öğreticilerine kadro talebi için CumhurBaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a soru önergesi
Saadet Partisi Antalya milletvekili Şerafettin Kılıç, Diyanet'in bünyesinde zor şartlar altında görev yapan ve kadro bekleyen Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin taleplerine kulak verdi. Kılıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın cevaplaması istemiyle soru önergesi sundu.Abone ol
Fahri Kur’an Kursu öğreticilerinin talepleri, TBMM'de gündeme getirilmeye devam ediyor.
Fahri Kur'an Kursu Öğreticileri Platformu, fahri çalışanların sıkıntılarını bu kez Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç'a ileTti.
Kılıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın cevaplaması istemiyle soru önergesi sundu.
Kadro sözü tutulsun
Önergede 2018'de verilen kadro sözünü hatırlatan Kılıç, "Bu konuda Meclis'e sunulan kanun teklifleri değerlendirilecek midir?" diye sordu.