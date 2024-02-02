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Devlet ilaca 178,3 milyar lira harcadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Devlet ilaca 178,3 milyar lira harcadı

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), 2023 yılındaki ilaç harcaması 178,3 milyar lira oldu.

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SGK, etkin, sürdürülebilir ve güvenilir ilaçları tarayıp, geri ödeme listesine eklemeye devam ediyor.

Son eklenenlerle SGK'nin geri ödeme listesinde 879'i kanser tedavisinde kullanılanlar olmak üzere toplam 8 bin 834 ilaç bulunuyor.

Kurumun, gider kalemleri arasında ilaç ödemeleri ilk sıralarda geliyor. İlaç için 2021 yılında 60,3 milyar lira, 2022'de 91,7 milyar lira ödeyen SGK'nin 2023'teki ilaç harcaması 178,3 milyar lirayı buldu.

Geçen yılki ilaç harcamasında 41,6 milyar lira ile kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ilk sırada yer aldı.

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