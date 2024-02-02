İstanbul'a kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen merak edilen cevabı verdi
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgası beraberinde kar yağışını da getirirken, yapılan uyarılara rağmen İstanbul'a kar yağmadı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a konuştu. Şen, İstanbul'a neden kar yağmıyor sorusunun cevabını verdi. İşte Soybaş'ın o yazısı...
Uyarılar arka arkaya geldi ama “Balkanlardan gelen soğuk hava” ve kar İstanbul’a bir türlü gelemedi. Habercilikte bir söz var, “İstanbul’a kar yağmadan Türkiye’ye kış gelmez” diye ama bakıyorum Anadolu’ya, Karadeniz’e, Doğu’ya...
Her ne kadar kış kışlığını yapsa da son 53 yılın rakamları ile karşılaştırıldığında istisnasız tüm bölgelerde yıl bazında sıcaklıklar ortalama 12 derece artmış, geçtiğimiz aralık ayı ise son 53 yılın en sıcak aralık ayı olmuş. Ortalama sıcaklık normalin 3.5 derece üzerinde ölçülmüş. Türkiye geneli aralık ayı yağışlarında ise yüzde 10’luk azalma var.
Şimdi gelelim “kar yağsa da sömestr tatili uzasa” diye dört gözle bekleyen çocukların sorusuna: “Kar ne zaman yağacak?” Şubat-mart ayları nasıl geçer? Bundan böyle kış hep sıcak mı geçecek? Ben sordum, Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı.
Balkanlar'dan gelen soğuk hava İstanbul sınırında kaldı
Ocak bitti, şubat başladı ama buna rağmen- İstanbul özelinde- kış mevsimi şartları yaşanmıyor. Doğal gaz faturası açısından “mutlu” haber olsa da ülkemiz ve dünyamız açısından sıkıntılı bir durum.