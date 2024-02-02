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TCMB yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıklayacak! Tarih belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TCMB yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıklayacak! Tarih belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Enflasyon Raporu 2024-I"in tanıtımı amacıyla 8 Şubat Perşembe günü bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

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TCMB'den yapılan duyuruya göre, bankanın Ankara'daki idari merkezinde gerçekleştirilecek toplantı saat 10.30'da Başkan Erkan'ın sunumuyla başlayacak.

Erkan daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

TCMB'nin geçen yılın son Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2023 yıl sonu için yüzde 65, 2024 yıl sonu için yüzde 36 olacağı öngörülmüştü.

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