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Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü! Gezi'den sonra fuhuş ve kadın ticaretiyle suçlanmıştı

Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü! Gezi'den sonra fuhuş ve kadın ticaretiyle suçlanmıştı

Gezi Parkı eylemleri sırasında palayla göstericilere saldırdığı için 'Palalı Sabri' olarak anılan Sabri Çelebi, İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Palalı Sabri, ismi sürekli yasadışı işler ve kadın ticareti ile anılıyordu.

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Gezi eylemleri sırasında elinde pala ile göstericilere saldıran ve bu nedenle 'Palalı Sabri' olarak anılan Sabri Çelebi'nin yargılandığı fuhuş çetesi davasında, tutuklu sanıklar tahliye edilmişti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

"Palalı Sabri'" adıyla tanınan Sabri Çelebi hakkında, kurduğu suç örgütüyle kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhşa zorladığı iddiasıyla dava açılmıştı. Hakkında kadınları zorla fuhuşa sürüklediği gerekçesiyle 248 yıla kadar hapis cezası talep edilen Çelebi, 6 ay önce beraat etmişti.

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