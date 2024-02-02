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Kontrolden çıkan araç metrelerce savruldu

Kontrolden çıkan araç metrelerce savruldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde metrelerce savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Kaza, Tekirdağ Çevreyolu üzeri Bağcılık Araştırma Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T.A. idaresindeki 59 AP 742 plakalı otomobil kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direklerine çarptı. Direklere çarpan otomobil, daha sonra takla atarak ters döndü. Kazanın etkisiyle sürücü aracın içerisinde sıkışarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce yaralı sürücü T.A. araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.Yolun ortasında takla atan otomobil sebebiyle Tekirdağ - İstanbul yolu bir süre tıkansa da ekiplerin çalışması ile trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza geçiren aracın olay yerine çağrılan oto kurtarıcı tarafından kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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