BIST 8.733
DOLAR 30,46
EURO 33,17
ALTIN 2.012,40
HABER /  GÜNCEL

Sarıyer'de 3 katlı binanın çatısı alev aldı

Sarıyer'de 3 katlı binanın çatısı alev aldı

Sarıyer'de gece saatlerinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın daha sonra bitişiğindeki diğer binanın çatısına da sıçradı.

Abone ol

Yangın, saat 04.30 sıralarında Poligon Mahallesi Sahra Çıkmazı Sokak’ta çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki diğer binanın çatısına sıçradı. Olayı gören mahalle ve bina sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalelerle yangını kontrol altına alınmaya çalışıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bina sakinleri sokakta çalışmaların bitmesini beklerken olayda can kaybı meydana gelmedi. 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı ve söndürme çalışmalarına geçildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı! Çok sayıda yaralı var...
İstanbul'da yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı! Çok sayıda yaralı var...
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i doğruladı: Asla söz konusu olmadı...
Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i doğruladı: Asla söz konusu olmadı...
Yeniden Refah Partisi ile AK Parti son kez görüştü! Pazar güne kadar süre verildi, İstanbul adayı hazır
Yeniden Refah Partisi ile AK Parti son kez görüştü! Pazar güne kadar süre verildi, İstanbul adayı hazır
Kilise saldırısında 25 kişi tutuklandı! Silahlı eğitim kampı için çiftlik aramışlar! Kur'an'ın içinde saklamış
Kilise saldırısında 25 kişi tutuklandı! Silahlı eğitim kampı için çiftlik aramışlar! Kur'an'ın içinde saklamış
AK Parti ve Yeniden Refah heyetleri görüştü! İttifak açıklaması!
AK Parti ve Yeniden Refah heyetleri görüştü! İttifak açıklaması!
Al-Nassr'dan Messi'li Inter Miami'ye gol yağmuru
Al-Nassr'dan Messi'li Inter Miami'ye gol yağmuru
Eski İsrail İstihbarat Şefi: Gazze'de intikam savaşı yürütüyoruz
Eski İsrail İstihbarat Şefi: Gazze'de intikam savaşı yürütüyoruz
İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
Lewis Hamilton, Ferrari ile anlaşmaya vardı
Lewis Hamilton, Ferrari ile anlaşmaya vardı
Ünlülerin başı yapay zeka ile dertte!
Ünlülerin başı yapay zeka ile dertte!
Katar duyurdu! Hamas ateşkes anlaşmasına ön onayı verdi
Katar duyurdu! Hamas ateşkes anlaşmasına ön onayı verdi