BIST 8.646
DOLAR 30,43
EURO 33,10
ALTIN 2.007,94
HABER /  POLİTİKA

AK Parti ve Yeniden Refah heyetleri görüştü! İttifak açıklaması!

AK Parti ve Yeniden Refah heyetleri görüştü! İttifak açıklaması!

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Görüşme sonrası YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, "Bazı şeylerin üzerinde son rötuşlar yapıldı" dedi.

Abone ol

Ala ve Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül ile basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat görüştü.

'Genel başkanlar düzeyinde nasıl bir karar verilecekse biz de ona uyacağız'

Görüşmenin ardından Doğan Bekin bir gazetecinin, "Sizin karşı taraftan bir isteğiniz oldu mu? Onların sizden bir isteği oldu mu?" sorusuna, "Yok. Zaten bu konularla ilgili 4 turlu görüşmeler yapıldı. Son olarak gözden geçirildi bazı şeyler. Üzerinde son rötuşlar yapıldı bazı şeylerin. Genel başkanlar düzeyinde artık nasıl bir karar verilecekse biz de ona uyacağız." yanıtını verdi.

'Bizim kadım dostlarımız'

Bir gazetecinin de "Sıcak bir karşılama oldu." ifadesi üzerine Bekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim kadim dostlarımız. Bu, siyasetten de öte uzun yıllardır birlikte olduğumuz kardeşlerimiz. Elbette ki biz yakın bir karşılama göstereceğiz. İttifak olsa da olmasa da bizim için bu değişmez."

'Son sözü genel başkanımız söyleyecek'

Bekin, "İstanbul, Ankara ve İzmir'den belediye başkanı adayı çıkaracak mısınız?" sorusu üzerine de "Bununla ilgili hiçbir şey söyleyemeyeceğiz. Bununla ilgili son sözü Genel Başkanımız söyleyecek." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Al-Nassr'dan Messi'li Inter Miami'ye gol yağmuru
Al-Nassr'dan Messi'li Inter Miami'ye gol yağmuru
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Eski İsrail İstihbarat Şefi: Gazze'de intikam savaşı yürütüyoruz
Eski İsrail İstihbarat Şefi: Gazze'de intikam savaşı yürütüyoruz
İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
Lewis Hamilton, Ferrari ile anlaşmaya vardı
Lewis Hamilton, Ferrari ile anlaşmaya vardı
Ünlülerin başı yapay zeka ile dertte!
Ünlülerin başı yapay zeka ile dertte!
Katar duyurdu! Hamas ateşkes anlaşmasına ön onayı verdi
Katar duyurdu! Hamas ateşkes anlaşmasına ön onayı verdi
Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, 107 noktada seçim işbirliği yapacak
Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, 107 noktada seçim işbirliği yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti
AB'den Türkiye adımı! Tam 7,6 milyar euroluk destek
AB'den Türkiye adımı! Tam 7,6 milyar euroluk destek
ABD Başkanı Biden'dan Yahudi yerleşimci teröristlere yaptırım kararı
ABD Başkanı Biden'dan Yahudi yerleşimci teröristlere yaptırım kararı
Azerbaycan Avrupa Konseyi ve AİHM’den çekiliyor
Azerbaycan Avrupa Konseyi ve AİHM’den çekiliyor