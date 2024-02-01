BIST 8.646
DOLAR 30,34
EURO 33,06
ALTIN 2.007,58
HABER /  DÜNYA

AB'den Türkiye adımı! Tam 7,6 milyar euroluk destek

AB'den Türkiye adımı! Tam 7,6 milyar euroluk destek

Avrupa Birliği (AB), göç krizi nedeniyle Türkiye ve ilgili ülkelerdeki sığınmacılar için 7,6 milyar euroluk bütçe oluşturma kararı aldı.

Abone ol

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından sonuç bildirgesi yayınlandı.

Bildirgede, AB ülkelerinin Ukrayna’ya mali desteklerine devam etmeleri yönünde karar aldıkları belirtilerek, başta Macaristan olmak üzere AB fonlarını alamamaktan şikayetçi olan İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerin özellikle sığınmacılar için mevcut uyum fonlarından daha fazla yararlanabilmesinin araştırılması için AB Komisyonu’na yetki verildiği aktarıldı.

AB'DEN TÜRKİYE'YE 7,6 MİLYAR EUROLUK YARDIM FONU

Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı düzensiz göç akınıyla mücadele için ilgili olan ülkelere işbirliği amacıyla mali destek sağlanması kararı alındığı aktarılan bildirgede, AB’nin başta Türkiye’deki Suriyeliler olmak üzere bölge ülkeleri, Balkanlar ve Afrika ülkelerine yönelik kullanılmak üzere 7,6 milyar euroluk bir bütçe hazırlama kararı aldığı açıklandı.

Bildirgede, “Türkiye ve daha geniş bölgedeki Suriyeli mültecilere destek de dahil olmak üzere üçüncü ülkelerle etkili göç işbirliğinin sürdürülmesine yardımcı olacaktır. Daha önce AB Afrika Güven Fonu aracılığıyla gerçekleştirilen eylemlerin devamı sağlanacaktır. Ayrıca göç yolları için ortaklıklar ve finansman da dahil olmak üzere Batı Balkanlar, Güney komşular ve Afrika'yı desteklemeye yardımcı olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kararın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken AB’nin bu bütçeden ne kadarlık bir kısmı Türkiye’ye ayıracağı ise açıklanmadı.

AB
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Biden'dan Yahudi yerleşimci teröristlere yaptırım kararı
ABD Başkanı Biden'dan Yahudi yerleşimci teröristlere yaptırım kararı
Azerbaycan Avrupa Konseyi ve AİHM’den çekiliyor
Azerbaycan Avrupa Konseyi ve AİHM’den çekiliyor
ABD, Irak ve Suriye'de İran'a ait tesislere saldırı harekatının onaylandığını duyurdu
ABD, Irak ve Suriye'de İran'a ait tesislere saldırı harekatının onaylandığını duyurdu
TCMB Başkanı Erkan İspanya ile imzalanan mutabakat zaptını değerlendirdi
TCMB Başkanı Erkan İspanya ile imzalanan mutabakat zaptını değerlendirdi
KKM'de toplam mevduat 2,46 trilyon liraya geriledi
KKM'de toplam mevduat 2,46 trilyon liraya geriledi
Fenerbahçe'de ayrılık! Lazio'ya transfer oldu
Fenerbahçe'de ayrılık! Lazio'ya transfer oldu
Fransa'dan geri adım! Çiftçilere yeni tedbirleri içeren 150 milyon euroluk destek
Fransa'dan geri adım! Çiftçilere yeni tedbirleri içeren 150 milyon euroluk destek
Türkiye ve BAE'nin iş birliği yeni kapılar açacak
Türkiye ve BAE'nin iş birliği yeni kapılar açacak
Abdulkadir Ömür, Hull City'ye transfer oldu
Abdulkadir Ömür, Hull City'ye transfer oldu
Netanyahu'ya şok: Görevden alınması için Yüksek Mahkemeye başvurdular
Netanyahu'ya şok: Görevden alınması için Yüksek Mahkemeye başvurdular
Rusya'dan Türk bankaları açıklaması: Çözümler arıyoruz
Rusya'dan Türk bankaları açıklaması: Çözümler arıyoruz
Murat Kurum, İstanbul'u karış karış geziyor
Murat Kurum, İstanbul'u karış karış geziyor