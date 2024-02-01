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Fenerbahçe'de ayrılık! Lazio'ya transfer oldu

Fenerbahçe'de ayrılık! Lazio'ya transfer oldu

Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Ryan Kent kiralık olarak Lazio ile anlaşmaya vardı. Anlaşmada 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyor.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, takımdaki oyuncu fazlalığının da önüne geçmek için bazı oyuncular ile yollarını ayırırken bazı oyuncuları kiralıyor.

Bu sezon başında Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcuyu Lazio'ya kiralıyor. Anlaşmada ayrıca 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Kent, evrak işlerinin bu gece 00.00'a kadar hallolmasının ardından yeni takımına dahil olacak.

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