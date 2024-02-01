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Rusya'dan Türk bankaları açıklaması: Çözümler arıyoruz

Rusya'dan Türk bankaları açıklaması: Çözümler arıyoruz

Kremlin, Türk bankalarının Rus müşterilere yönelik kuralları sıkılaştırdığının farkında olduklarını ve karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulmak için Türkiye ile birlikte çalıştıklarını açıkladı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Reuters'ın aktardığına göre Peskov, Türk bankalarının Rus müşterilere yönelik kuralları sıkılaştırdığının farkında olduklarını ve karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulmak için Türkiye ile birlikte çalıştıklarını açıkladı.

"ABD BASKISINDAN KAYNAKLANIYOR"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu konu hakkında Türkiye ile diyalog hâlinde olduğunu ve bu sorunun ABD'nin "agresif" baskısından kaynaklandığını söyledi.
Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya sert yaptırımlar uygulamasından bu yana Türkiye, Rusya'nın ticari faaliyetleri ve para akışı için transit nokta haline gelmişti.

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