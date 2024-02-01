Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile KATSO arasında işbirliği protokolü

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) ile Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) arasında laboratuvar hizmetlerine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, taraflar arasında düzenlenen protokol törenine, KGTÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Turan'ın yanı sıra KATSO adına Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan ile meclis üyeleri katıldı.

Protokol kapsamında, Kars'ta gıda alanında faaliyet gösteren firmalar, ürün analizi için KGTÜ'ye başvuruda bulunacak. Kars'ın tarım ve hayvancılık sektör temsilcileri ile KATSO üyeleri, analizden yüzde 20 indirimle faydalanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turan, KGTÜ İktisadi İşletmesi bünyesinde kurulan Stratejik Ürünler Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SARGEM) Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı ve Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarının, uyguladığı kalite yönetim sistemiyle, kalifiye ve tecrübeli personeliyle, uluslararası (ISO, AOAC, NMKL vb.) ve ulusal (TS, TGK vb.) geçerliliği olan metotlarıyla, gıda ve tarım alanlarında son yıllarda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Analizlerde, modern fiziksel mekanlar ile altyapısı en son teknolojiye sahip cihaz ve donanımlar kullanarak bölgede ve Türkiye'de önemli ihtiyaçlara cevap verdiklerini kaydeden Turan, SARGEM Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından "Kuruluş Yeterlilik İzin Belgesi” aldığını ve 66 farklı analizde çalışma yeterliliğine sahip olduğunu aktardı.

Söz konusu laboratuvarın, "TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı" ile 120 farklı analiz yapma yetkisine sahip olduğunu ve KOBİ'lere hizmet vermek amacıyla KOSGEB tedarikçi havuzunda yer aldığını vurgulayan Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"SARGEM Özel Gıda Kontrol Laboratuvarımız, ülkemizde ve bölgemizde gıda ve yem sektörüne yönelik gıda, yem, su ve su ürünlerinde; fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, enstrümantal ve moleküler biyolojik analiz hizmetleri ile gıda güvenliği konularında danışmanlık, denetim, eğitim hizmetleri vermektedir. Buna ilaveten laboratuvarımız; üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici-üretici birlikleri, vakıflar, meslek kuruluşları, odalar, borsalar ve gerçek şahıslara hizmet vermektedir ve ortak araştırma projeleri yapmak için gerekli altyapı ve insan kaynağına sahiptir.

Bu kapsamda, Kars ilinin lokomotifi olan tarım ve hayvancılık sektör temsilcileri ile KATSO üyelerinin, analizden yüzde 20 indirimle faydalanabilmesi için, KATSO Başkanı'mız Kadir Bozan ile protokol imzalamış bulunmaktayız. Protokolümüzün, üniversitemize ve Kars'a hayırlı olmasını temenni ederim."

KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Bozan ise Kars ekonomisinin genel anlamda tarım ve hayvancılık üzerine kurulu olduğuna değinerek, "İlimizde halihazırda süt, peynir, et üretim tesisleri, bal üreticileri gibi tarım ve hayvancılığa dayalı 100'ün üzerinde aktif gıda üretim tesisi bulunmakta. Bu tesislerimiz, düzenli olarak gıda analizlerini yaptırıyor. Firmalarımız, gıda analizlerini yaptırırken birçok sorunla karşılaşmakta ve bazı zamanlarda mağduriyet yaşamaktadır. KATSO olarak üyelerimizin mağduriyetlerine çözüm üretmek adına ülke çapında en gelişmiş ve donanımlı gıda laboratuvarından birine sahip KGTÜ ile protokol imzaladık." ifadelerini kullandı.