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Kocaeli'de fabrika çalışanları rehin alındı! Ekipler olay yerine sevk edildi

Kocaeli'de fabrika çalışanları rehin alındı! Ekipler olay yerine sevk edildi

KOCAELİ'de Gebze ilçesinde bulunan P&G fabrikasında işçilerin silahlı bir kişi tarafından rehin alındığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) İhsan Dede Caddesi'nde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren Procter & Gamble (P&G) isimli ABD'li şirketin fabrikasında, bazı işçilerin silahla rehin alındığı ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis ve jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bilgi almak üzere bölgeye hareket etti.

Caddeyi trafiğe kapatan ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Zanlının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla eylemi gerçekleştirdiği iddia ediliyor. 

Ayrıntılar gelecek...

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