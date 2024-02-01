Davis Kupası'nda Yeni Zelanda-Türkiye kuraları çekildi

Tenis Davis Kupası'nda Yeni Zelanda-Türkiye eşleşmesinin kuraları çekildi.

Abone ol

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off serisi yarın Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde ASB Tennis Arena başlayacak.

Kura çekimine iki ülkenin A Milli Erkek Takımları ile Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Cumhuriyeti Wellington Büyükelçisi Ömür Ünsay, eşi Murat Ünsay ve Yeni Zelanda Tenis Federasyonu Başkanı Terri-Ann Scorer da katıldı.

Kura çekimi sonucunda yarın TSİ 06.00'da başlayacak ilk gün müsabakalarında teklerde Cem İlkel ile Kiranpal Pannu ve Yankı Erel ile Rubin Statham eşleşmesi oluştu.

İkinci gün (3 Şubat Cumartesi) ise TSİ 02.00'de başlayacak maçlarda çiftlerde Ergi Kırkın-Sarp Ağabigün ikilisi ile Marcus Daniell-Fin Reynolds çifti mücadele edecek. Bu maçın ardından başlayacak tekler maçlarında Cem İlkel ile Rubin Statham ve Yankı Erel ile Kiranpal Pannu karşılaşacak.