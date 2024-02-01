BIST 8.661
DOLAR 30,37
EURO 32,92
ALTIN 1.985,66
HABER /  GÜNCEL

TFFHGD Elazığ Şubesinde Kaymaz dönemi

TFFHGD Elazığ Şubesinde Kaymaz dönemi

﻿Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Elazığ Şubesi Olağan Kongresini gerçekleştirdi ve başkanlığa Alper Kaymaz seçildi.

Abone ol

TFFHGD Elazığ Şubesinde yeni başkan Alper Kaymaz oldu. Elazığ Amatör Spor Evinde gerçekleşen kongreye tek liste halinde gidilirken 29 üyenin 27’sinin oyunu alan Kaymaz hakem ve gözlemcilerin yeni dernek başkanı oldu.

Kongrede birlik ve beraberlik mesajları verilirken kongre öncesinde kısa bir konuşma yapan Kaymaz, İl Hakem Kurulu ve Dernek ile birlikte çalışmalarını sıklaştırıp hakem ve gözlemcilerin bulundukları kategoriden bir üst klasmana yükselmeleri konusunda çaba sarf edeceklerini vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Kurum, Kanal İstanbul projesiyle ilgili soruya böyle cevap verdi
Murat Kurum, Kanal İstanbul projesiyle ilgili soruya böyle cevap verdi
Şişli’deki Komşu Kafe’nin açılışına mahalle sakinlerinden yoğun ilgi
Şişli’deki Komşu Kafe’nin açılışına mahalle sakinlerinden yoğun ilgi
Iğdır'ın simgesi leylekler kış ayında şehri terk etmedi
Iğdır'ın simgesi leylekler kış ayında şehri terk etmedi
Iğdır'da hayvan aşılama çalışmaları devam ediyor
Iğdır'da hayvan aşılama çalışmaları devam ediyor
Finansal sigortalar sektöre yeni soluk getirecek
Finansal sigortalar sektöre yeni soluk getirecek
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarının maaşına yüzde 10 iyileştirme ve 1 maaş ikramiye
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarının maaşına yüzde 10 iyileştirme ve 1 maaş ikramiye
İstanbul'un en büyük Güneş Enerjisi Santrali hizmete açıldı
İstanbul'un en büyük Güneş Enerjisi Santrali hizmete açıldı
Havalimanında işçiler greve gitti: 800 uçuş iptal edildi
Havalimanında işçiler greve gitti: 800 uçuş iptal edildi
Marmaris’te işyerini silahla basan iki şüpheli tutuklandı
Marmaris’te işyerini silahla basan iki şüpheli tutuklandı
Aşırıcı acı biber tüketimi bağımlılığa yol açıyor
Aşırıcı acı biber tüketimi bağımlılığa yol açıyor
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!
Tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı
Tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı