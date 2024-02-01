Aşırıcı acı biber tüketimi bağımlılığa yol açıyor

Diyetisyen Cemre Balkan, vücuda birçok faydası bulunan acı biberin aşırı tüketilmesinin bağımlılığa neden olduğunu, bunun da sağlığı olumsuz etkilediğini söyledi.

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Kökeni Amerika olan acı biber sonrasında tüm dünyaya yayıldı. Türkiye’de de oldukça sık tüketilen acı biberlerden en acısı ise Hatay’da kayıt altına alındı. Tüm dünyada yetişen acı biber, iyi bir C vitamini, E ve provitamin A kaynağı olarak dikkat çekerken, aynı zamanda potasyum, fosfor, demir, çinko ve selenyum barındırıyor. Medicana Sağlık Grubu diyetisyenlerinden Cemre Balkan, acı biberin faydaları ve zararları hakkında uyarılarda bulundu.

“Acı biber, bilinenin aksine iştah azaltıyor"

Acı biberin faydalarından bahseden Medicana Intarnational Samsun Hastanesi Diyetisyenlerinden Cemre Balkan, “Acı biber, içerdiği vitamin ve minerallerle vücudu hastalıklara karşı korur. İçeriğindeki kapsaisin bileşeni bibere acı tadı verir ve ağrıların hafifletilmesinde etkilidir. Yapılan çalışmalarda acı biberi tüketen bireylerde kapsaisin içeriğiyle kötü kolesterolde azalma görülmüştür. Aynı zamanda C vitamini, E vitamini ve içerikleriyle antioksidan etki göstererek kalp sağlığını korur. Lif içeriğiyle hazımsızlık ve kabızlığa iyi gelir. Acı biberin iştah açıcı olduğu düşünülse de yapılan çalışmalara göre acı biberli öğün tüketenlerin iştahında azalma gözlemlenmiş. Ancak hiç acı biber tüketmeyenlere acı biber verildiğinde ise çeşitli mide ve sindirim problemleri gözlemlenmiş. Acı biber vücuttaki enerji harcamasını arttırarak metabolizma hızlandırmaya destek de oluyor" dedi.

“Aşırı acı biber tüketimi bağımlılıkla sonuçlanabilir”

Biberin fazla tüketilmesinin olumsuz sonuçlara yol açabileceğine dikkat çeken Balkan, “Birçok besinde olduğu gibi acı biberin de fazla tüketiminin zararları vardır. Hemoroit, ülser, gastrit ve diğer mide problemleri olan, mide operasyonu geçirmiş bireylerde tüketimi sakıncalı olabilir. Aynı zamanda aşırı tüketim bağımlılıkla da sonuçlanabilir. Acı biberin aşırı tüketimi eksikliğinde yoksunluk, isteksizlik, keyifsizlik gibi belirtilerin olduğu sonucuna varılmıştır. Her takviye veya besinde olduğu gibi acı biberin de fazlasının zarar olduğu unutulmamalı. Acı biber esanslı takviye veya bir krem kullanacak olduğunuzda mutlaka doktor ya da diyetisyene danışınız” diye konuştu.