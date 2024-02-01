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İYİ Parti İBB Başkan adayı Kavuncu, Zeytinburnu'nda esnafla bir araya geldi

İYİ Parti İBB Başkan adayı Kavuncu, Zeytinburnu'nda esnafla bir araya geldi

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Zeytinburnu ilçesindeki 2. Matbaacılar Sitesi'ni ziyaret etti.

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Esnafın sorunlarını dinleyen Kavuncu, çözüm önerilerinde bulundu. Esnaf ziyaretinin ardından 2. Matbaacılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Sarıkaya ile basın açıklaması yapan Kavuncu, İstanbul'un sorunlarına kapsamlı çözümler üreteceklerini ve fayda sağlayacak birkaç meseleyi çözme konusunda olumlu etki yaratmalarının kendilerini mutlu edeceğini söyledi.

İstanbulluların kentin en önemli ilk üç sorunu olarak deprem, ulaşım ve trafiği gördüğünü vurgulayan Kavuncu, İBB başkanı seçilmesi durumunda yapacağı çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Kavuncu, İstanbul'da yüzbinlerce binanın deprem riski altında olduğunu hatırlatarak, "11 Şubat'ta kentsel dönüşüm ve deprem en çok konuşacağımız konular arasında olacak. İstanbul'daki bir kilitlenme, ekonomimizi etkilediği gibi beka sorunumuzu ve bağımsızlığımızı da tehdit eder. İktidar ve belediye bir arada hareket ettiğinde sorunlar çözülebilir." dedi.

Anayasa Mahkemesi tartışmalarına da değinen Buğra Kavuncu, "Rahmetli (Necmettin) Erbakan'ın kendi partisinin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldığı gün, onun söylediği şu cümle çok önemlidir; 'Karar hoşumuza gitmese de burası bir hukuk devleti olarak ayakta kalmak zorunda, biz bu karara uymak mecburiyetindeyiz.' Siyasi görüşümüz ne olursa olsun kendimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz için Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymak zorundayız. Ülkenin geleceği için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamındaki programlarına Okmeydanı'nda devam edecek.

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