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Antalya’da panik anları! Genç kadının çığlıkları limanı inletti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Antalya’da panik anları! Genç kadının çığlıkları limanı inletti

ANTALYA'da 20 metrelik falezlerde kayalık alana düşerek yaralanan genç kadın, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Botla limana getirilen ve ambulansa alındığı sırada ‘kaburgalarım' diye acı içinde bağıran kadın, hastaneye kaldırıldı.

Antalya’da panik anları! Genç kadının çığlıkları limanı inletti

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki falezlerde yaşandı.

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Antalya’da panik anları! Genç kadının çığlıkları limanı inletti

 Edinilen bilgiye göre, 20 metrelik falezlerden bir kişinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Antalya’da panik anları! Genç kadının çığlıkları limanı inletti

Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, kayalık alanda acı çığlıkları atan ve isminin Kübra G.I. (28) olduğu öğrenilen kadının kurtarılması için deniz polisinden yardım talep etti. 

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Antalya’da panik anları! Genç kadının çığlıkları limanı inletti

Karadan olayın gerçekleştiği yerde inceleme yapan polis ekipleri, Kübra G.I.'ya ait olduğu belirlenen bir çanta buldu.

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