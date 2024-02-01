İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü: Neyden rahatsız olduysanız...

Kanal D dizisi 'İnci Taneleri'nde rol alan Hazar Ergüçlü, daha ilk bölümden 'Dilber' rolüyle adından söz ettirdi. Pavyon dansıyla günlerdir konuşulan ve bir kısmın eleştirisine maruz kalan Dilber rolündeki Hazar Ergüçlü'den dikkat çeken paylaşım geldi.

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Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı Kanal D dizisi 'İnci Taneleri' ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı. Hazar Ergüçlü, daha ilk bölümden 'Dilber' karakteriyle adından söz ettirmeyi başardı.

Pavyon dansıyla gündemde olan başarılı oyuncunun dansı da sosyal medyada gündem oldu. Diziye tepkiler de vardı. Sevda Türküsev gibi isimler "Pavyonlar kapatılsın" diyerek başka bir tartışmanın fitilini de ateşledi.

Onur Ünlü ise eski sevgilisiyle ilgili sorulara "Beğenerek izledim, çok başarılı bir iş olmuş. Hazar zaten çok iyi bir oyuncu, hep çok iyiydi, yine çok iyi" yanıtını verdi.

Dilber dansı, Dilber elbisesi derken Hazar Ergüçlü'den de paylaşım geldi. Dizideki pozlarını paylaşan Ergüçlü "Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım" notuyla olay oldu.

Hazar Ergüçlü'nün paylaşıma beğeni yağarken hayranlarından ise "Yürü be" yorumları gecikmedi.