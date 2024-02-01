BIST 8.661
DOLAR 30,37
EURO 32,92
ALTIN 1.985,66
HABER /  GÜNCEL

Ava giden 2 arkadaştan biri donarak öldü biri son anda kurtarıldı

Ava giden 2 arkadaştan biri donarak öldü biri son anda kurtarıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ormanlık alanda avlanmaya giden iki kişiden biri ölü bulundu.

Abone ol

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ormanlık alanda avlanmaya giden iki kişiden biri ölü bulundu.

Düzce'nin Yığılca ilçesinden Alaplı'nın Yeniköy köyüne avlanmak için giden Atilla Temizel (35) ile H.D.İ'den (17) haber alamayan aileleri, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye iki ilçeden jandarma ve sağlık ile AFAD Düzce İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, paletli kar araçlarıyla ulaşılabilen bölgede sabah saatlerinde geniş çaplı arama tarama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucu Temizel, dağlık alandaki patika yolda hareketsiz halde bulundu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Temizel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. H.D.İ'ye ise Yığılca sınırlarında sağ olarak ulaşıldı.

İlk belirlemelere göre donarak hayatını kaybettiği değerlendirilen Temizel'in cesedi, incelemelerin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soğuktan etkilenen H.D.İ. ise tedavisi için aynı hastaneye götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyon: 23 kişi yakalandı!
İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyon: 23 kişi yakalandı!
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
Fenerbahçe Kulübü, Visa ile iş birliğine imza attı
Fenerbahçe Kulübü, Visa ile iş birliğine imza attı
Merkez Bankası'ndan son dakika açıklama: Desteklenmeye devam edecek
Merkez Bankası'ndan son dakika açıklama: Desteklenmeye devam edecek
Uzmanından uyarı: Okulların açılması ile vakalar artabilir!
Uzmanından uyarı: Okulların açılması ile vakalar artabilir!
Elektrikli Opel satışları 2023’te yüzde 22 arttı
Elektrikli Opel satışları 2023’te yüzde 22 arttı
Diyarbakırlı Ramazan Hoca camiye gelen kadını taciz mi etti? Yaşananları böyle anlatmıştı
Diyarbakırlı Ramazan Hoca camiye gelen kadını taciz mi etti? Yaşananları böyle anlatmıştı
Murat Kurum 3 müjde daha dedi duyurdu! "Tamamen ücretsiz olacak"
Murat Kurum 3 müjde daha dedi duyurdu! "Tamamen ücretsiz olacak"
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı! Ne kadar oldu?
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı! Ne kadar oldu?
İngiltere’de eczaneler, doktor reçetesi olmadan 7 hastalığı tedavi edebilecek!
İngiltere’de eczaneler, doktor reçetesi olmadan 7 hastalığı tedavi edebilecek!
Gazze'de can kaybı 27 bini aştı
Gazze'de can kaybı 27 bini aştı
Ağrı'da basın açıklaması, oturma eylemi ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı!
Ağrı'da basın açıklaması, oturma eylemi ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı!