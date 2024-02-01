İngiltere’de eczaneler, doktor reçetesi olmadan 7 hastalığı tedavi edebilecek!

İngiltere’de eczacılar sinüzit, boğaz ile kulak ağrısı, enfekte böcek ısırıkları, impetigo, zona ve 65 yaş altı kadınlarda komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonu şikayetiyle eczaneye başvuran hastalara hekim randevusu olmadan teşhis koyabilecek ve tedavi uygulayabilecek.

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İngiltere’de eczaneler yeni bir döneme giriyor. Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yapılan açıklamaya göre, İngiltere genelinde binlerce eczacı, sinüzit, boğaz ile kulak ağrısı, enfekte böcek ısırıkları, impetigo, zona, 65 yaş altı kadınlarda komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonları şikayetiyle eczaneye başvuran hastalara doktor reçetesine gerek kalmadan teşhis koyabilecek ve tedavi uygulayabilecek. İnsanlara ihtiyaç duydukları bakımı alabilecekleri daha fazla yer sağlamayı amaçlayan uygulama ile yılda 10 milyon sağlık ocağı (GP) randevusunun boşaltılması planlanıyor.

“Eczaneler insanlara yaygın hastalıklar için uygun bakım sunmak için mükemmel bir nokta”

NHS CEO Amanda Pritchard, “Pratisyen hekimler halihazırda her ay pandemi öncesine kıyasla milyonlarca kişiyi tedavi ediyor. Ancak, yaşlanan nüfus ve artan taleple birlikte NHS’nin insanlara daha fazla seçenek sunması ve bakıma erişimi mümkün olduğunca kolaylaştırılması gerektiğini biliyoruz” dedi.

İngiltere’nin dört bir yanındaki insanların eczacılardan aldıkları desteğe değer verdiklerini belirten Pritchard, “Her 10 kişiden 8’inin bir eczaneye 20 dakikalık yürüme mesafesinde yaşadığı düşünüldüğünde eczaneler insanlara yaygın hastalıklar için uygun bakım sunmak için mükemmel bir nokta” ifadelerini kullandı.