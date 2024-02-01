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Tahin geçmeyen öksürüğü bıçak gibi kesiyor

Tahin geçmeyen öksürüğü bıçak gibi kesiyor

Özellikle kış aylarında ortaya çıkan öksürüğün çaresi bu besinde. Öksürüğü bıçak gibi kesen tahin, düzenli tüketildiğinde vücuttaki tüm iltihabı atıyor. Uzmanlar, tahinin tüketildiği andan itibaren bağışıklık hücrelerini artırdığını belirtiyor. İşte tahin tükettiğiniz andan itibaren vücudunuzda meydana gelen değişimler...

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E,C ve B grubu vitaminleri açısından oldukça zengin olan tahin, güçlü bir protein kaynağıdır. Tahinde bol miktarda, lif, sağlıklı yağ, vitamin ve mineral bulunuyor. Protein ve kalsiyum bakımından zengin olan tahin, vücuttaki mikrobun tamamını atıyor.

Tahin, tüketildiği andan itibaren bağışıklık hücrelerini artırıyor ve bu sayede bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kansere karşı koruyan tahin, en güçlü kansersavar olarak biliniyor.

Tahin, oleik asit bakımından oldukça zengin içeriğe sahip olmasıyla biliniyor bu sayede kalp sağlığını destekliyor. Tahin, kolesterol seviyesinin düşmesini sağlıyor ve kan basınsının kontrol altında tutulmasına yardım ediyor.

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