CHP'de 'Mor sandık' krizi patlak verdi! Başkan seçimden çekildi

CHP, Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde belediye başkanlarını 'mor sandık' sistemi ile ön seçim yaparak seçme kararı verdi. Kararı beğenmeyen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, seçim yarışından çekildiğini açıkladı.

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Yerel seçimlere 60 gün kala aday yarışı da kızıştı. Aday belirlemeden önce ön seçim yapma kararı alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir'in Edremit ilçesinde de 'mor sandık' sistemini tercih etti.

12 aday adayının başvurduğu Edremit ilçesinde anket, kamuoyu yoklaması gibi yöntemlerle aday adayı sayısını önce 5’e düşüren CHP, 4 Şubat Pazar günü ön seçim için sandık kuracak.

'Mor Sandık ne demek? "

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'mor sandık' uygulaması hakkında detayları verdi.

Çiftçi, "Balıkesir Edremit'te belediye başkan adayımızı kurulacak mor sandıkla belirleyeceğiz. Üyelerimizin katılımıyla gerçekleşecek ön seçimde sadece kadın aday adaylarımız yarışacak" dedi. Uygulamanın 'eşitlik' ilkesini ortadan kaldırdığını öne süren partililer duruma isyan etti.

Seçimden çekildi

Yaşanan 'mor sandık' krizinden sonra ilçeye gelen CHP MYK Üyesi, Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin parti yönetimi ve 12 adayın katılımı ile bir toplantı yaptı. Yapılan toplantının ardından CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan açıklama yaparak, aday adaylığından çekildiğini duyurdu.

Arslan, "Bu anketlerde 11 aday adayı sorulmuş. Belediye başkanıyla ilgili daha önce memnuniyet anketi yaptıklarını söylediler. Yani anket sonuçlarını bilmiyoruz, kriteri bilmiyoruz. Memnuniyet anketinden çıkmadığımız için bize ifade edilen durum bu. Bizi zaten diğer değerlendirmelerde ve anketlerde hiç sormamışlar. Onun için bu durumda memnuniyet anketinde biz çıkmayınca; böyle de bir ifade kullanılınca ve bu sorumluluğa girmek istemediğini söyledi. '5 yıl önce girdim, pişmanım' der anlamında sayın genel başkan yardımcısı dolayısıyla ben de kimsenin sıkıntıya girmesini istemiyorum ve o arada herkesin gözü önünde sandığa girmeyeceğimi aday adaylığından çekildiğimi ifade ettim. Aynı konudayım. Partiden istifa ediyorum. Sadece aday adayı olmuyorum yani seçime, sandığa girmiyorum." dedi.

"Sandıkta tek ben sorulmamışım"

Sandığa girmeyeceğini söyleyen Selman Hasan Arslan, "Diğer 11 aday adayı arkadaşa da başarılar diyorlar. Ben tutarlı bir adamım yani zaten olacak zaman yok. Dördünde pazar günü bu seçim yapılacak, sandık konacak Şükrü Tunar Kültür Merkezinde. Kararımda bir değişiklik olması söz konusu olamaz. Diğer 11 aday adayı anketlerde yani sorulmuş bir tek ben sorulmamışım. Sadece bana söylenen memnuniyet anketini geçemediğim için elenmişim" diye konuştu.