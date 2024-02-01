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Putin 12 Şubat'ta Türkiye'ye geliyor! Erdoğan Sevgililer Günü'nde Mısır'a gidecek iddiası

Putin 12 Şubat'ta Türkiye'ye geliyor! Erdoğan Sevgililer Günü'nde Mısır'a gidecek iddiası

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihi belli oldu. Putin, 12 Şubat'ta Türkiye'ye geliyor. Putin, Rusya'nın Ukrayna'yı topyekûn işgalinin başlamasının ardından ilk kez bir NATO ülkesini ziyaret etmiş olacak. Öte yandan Erdoğan'ın, 14 Şubat sevgililer Günü'nde Mısır'ı ziyaret edeceği iddia edildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacağı bildirildi. Putin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasının ardından ilk kez bir NATO ülkesini ziyaret etmiş olacak. 

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, Rusya Devlet Başkanı Putin'in mevkidaşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere 12 Şubat'ta Türkiye'ye geleceğini söyledi. 

UCM, 'savaş suçu'ndan tutuklama verdi

Putin'in yurtdışı seyahatleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Ukraynalı çocukların Rusya'ya sürgün edilmesinin savaş suçu olduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı çıkardığı geçen yılın Mart ayından bu yana kısıtlı. Türkiye, UCM'nin Roma Statüsü'ne taraf olmaması nedeniyle Putin, tutuklanma kaygısı olmaksızın Türkiye'ye seyahat edebilir.

Karadeniz Tahıl Girişimi'ni canlandırma...

Ankara, Moskova'nın bir yıllık uygulamanın ardından geçtiğimiz Temmuz ayında çekilmesinin ardından, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin aracılık ettiği ve Ukrayna limanlarından korumalı ihracat yapılmasını sağlayan Karadeniz Tahıl Girişimi'ne geri dönmesi için Rusya'yı ikna etmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşmaya alternatiflerin kalıcı bir çözüm sağlayamayacağını; Kiev anlaşmanın yeniden canlandırılması için görüşmelerin sürdüğünü; Moskova anlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesiyle ilgilenmediğini söylüyor. 

Çarşamba günü erken saatlerde Türkiye ve Ukrayna, Türk inşaat firmalarının Rusya ile savaştan zarar gören Ukrayna altyapısının yeniden inşasında yer almasına izin veren bir anlaşma imzaladı.

Erdoğan Mısır'a gidecek iddiası


Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Mısır'ı ziyaret edeceği de iddia ediliyor. Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'ta konuşan iki Türk kaynak, Kahire'ye ziyaretin sembolik olarak Sevgililer Günü olarak kutlanan 14 Şubat'ta yapılmasının planlandığını ifade etti.  Görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaretin artırılmasının yollarının ve Doğu Akdeniz'deki enerji hatlarıyla ilgili bir deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının masaya yatırılması bekleniyor.  Ankara'daki bazı kaynaklar, Erdoğan'ın Filistinlilere insani destek göstermek için Mısır'ın Gazze'ye sınır kapısının bulunduğu Refah bölgesini de ziyaret etmeyi planlamasını beklediklerini ifade etti. 

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