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60 yaşında üniversiteyi bitirdi, şimdi de öğretmen olmak istiyor

60 yaşında üniversiteyi bitirdi, şimdi de öğretmen olmak istiyor

İzmir’de memur olarak görev yaparken emekliye ayrılan 60 yaşındaki Sabriye Acar, üniversite eğitiminden sonra formasyon alarak hastanelerde uzun süre tedavi olmak zorunda kalan çocuklar için gönüllü öğretmenlik yapmak istiyor.

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1963 İzmir doğumlu ve Elazığ kökenli bir emekli memur Sabriye Acar, üniversite okuma hayalini gerçekleştirmek için 2019'da MAUN Sosyoloji Bölümünü kazanarak Muş’a yerleşti. Beş yıldır Muş'ta yaşayan Acar, üniversiteden sonra formasyon eğitimi alarak, manevi olarak çocuklara gönüllü eğitim vermek istiyor. Maddi olarak büyük hayır işlerine katkıda bulunmasa da, manevi olarak ihtiyacı olanlara destek olmak amacıyla hastanede sürekli yatması gereken çocuklara gönüllü sınıf öğretmenliği yapmak için adım atan Acar, topluma fayda sağlama arzusunu vurguluyor.

60 yaşında üniversite mezunu olan emekli memur Sabriye Acar, formasyon eğitimini tamamlayarak hastanede sürekli tedavi gören çocuklara öğretmenlik yapmak istediğini belirterek, “1963 İzmir doğumluyum. Ancak Elazığlıyım. Emekli memurum. Hayalimde sürekli bir üniversite okumak vardı. 2019 yılında MAUN Sosyoloji Bölümünü kazandım. Muş'a geldim. Muş’ta beşinci yılım. Sosyolojiyi bitirdim. Daha sonrasında formasyon eğitimi aldım. Amacım bu yaştan sonra bir kariyer yapmak değil. Bir hayır yapmak, bir emekli memur maddi olarak hayır yapacak güçte değil ama manevi olarak destek olabilirim. Özellikle hastanede sürekli tedavi görmesi gereken çocuklara gönüllü, ücretsiz sınıf öğretmenliği yapmak için formasyon eğitimi aldım. Sanırım amacıma da ulaşıyorum. Son basamaktayım” dedi.

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