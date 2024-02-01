ABD'den Türkiye'ye F-35 şartı! "Tek şartla programa geri alırız"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Türkiye'yi tekrar F-35 programına dahil etmek için tek şartı olduğunu söyledi.

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Kirby, günlük basın brifinginde F-35'lere ilişkin bir soruyu yanıtladı. Türkiye'ye F-16'ların satılmasının ardından bu ülkenin F-35 programına geri dönüp dönemeyeceğine ilişkin soruya Kirby, bu konuda şu anda bir değişiklik ya da güncel bir gelişme olmadığı yanıtını verdi. Kirby, Türkiye'nin, ABD'nin S-400'lere ilişkin endişelerini gidermesi halinde yeniden F-35 programına katılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Kirby, "Bu konudaki görüşmelerimiz sürüyor, eğer Türkiye bu konudaki endişelerimizi giderebilirse ondan sonra F-35 programına katılımı restore edilebilir." dedi. Türkiye'de temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemiyle ilgili durumun çözülmesi halinde Türkiye'yi yeniden F-35 programına kabul etmekten memnuniyet duyacaklarını belirtmişti.

Ne olmuştu?

Türkiye 20 seneden fazla süredir içinde bulunduğu, yatırım yaptığı F-35 projesinden çıkarıldı. ABD Yönetimi, Türkiye’ye F-16 satışına onay verildiği gün Yunanistan’a da 40 adet F-35 satışını onaylandı. ABD'nin çifte standartlı siyaseti ise büyük tepki çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 adet F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. 15 gün içerisinde söz konusu tebliği değerlendirecek olan Kongre sonrası satış resmen yapılabilecek.

Yunanistan'a F-35 satışı onayı

ABD, Yunanistan’a yönelik F-35A Lightning II savaş uçağı satışı için de ayrıca bildirim yaptı. Kongre’nin onaylamasının ardından Yunanistan, F-35 uçaklarını alabilecek. Aynı gün içerisinde ABD, Yunanistan için F-35 ve Türkiye için ise F-16 Blok 70 savaş uçaklarına ilişkin yabacı askeri satış bildirimlerini yaptı. ABD Kongresi’nin onaylamasına müteakiben iki ülke, ilgili savaş uçaklarını tedarik edebilecek. Yunanistan’a yönelik F-35 onayı, 8.6 milyar dolarlık bir tahmini bütçe ile 40 adet F-35A Lightning II savaş uçağının tedarikin kapsıyor.