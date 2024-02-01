Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Abone ol

Trendyol Süper Lig’de 24. hafta heyecanı yarın, 3 Şubat Cumartesi ve 4 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu müsabakalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Süper Lig’de 24. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay

17.00 MKE Ankaragücü - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Samsunspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

3 Şubat Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Cihan Aydın

16.00 RAMS Başakşehir - İstanbulspor: Emre Kargın

19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

19.00 Gaziantep FK - Kayserispor: Murat Erdoğan

4 Şubat Pazar

13.30 Pendikspor - Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Arda Kardeşler