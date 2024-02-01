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Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

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Trendyol Süper Lig’de 24. hafta heyecanı yarın, 3 Şubat Cumartesi ve 4 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu müsabakalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı.  Süper Lig’de 24. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın
17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay
17.00 MKE Ankaragücü - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Samsunspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

3 Şubat Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Cihan Aydın
16.00 RAMS Başakşehir - İstanbulspor: Emre Kargın
19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
19.00 Gaziantep FK - Kayserispor: Murat Erdoğan

4 Şubat Pazar
13.30 Pendikspor - Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Arda Kardeşler

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