Uzmanlar klimalarda bakteri tehlikesine karşı uyardı

Eskişehir’de oto klima ustalığı yapan Ümit Kalan, kış aylarında hastalanmamak için bakteri oluşumu açısından için uygun ortamı olan araç klimalarının bakım ve kontrollerine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Kalan, “Klima peteği soğuduğu zaman meydana gelen nem bakteri oluşturuyor. Hastalıklardan kurtulmamız için polen filtresinin her yıl değiştirilmesi şart” dedi.

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Eskişehir’de hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesiyle birlikte sürücülerin ısınmak amacıyla ve buğu önleyici olarak kullandığı araç klimaları, düzenli bakım ve temizlikleri yapılmadığı takdirde bazı hastalıklara neden olabiliyor. Konuyla ilgili vatandaşlara yönelik bilgilendirmelerde bulunan oto klimacı Ümit Kalan, araç klimalarının bakteri oluşumu için çok uygun ortamı olduğunu ve bu nedenle kış aylarında vatandaşların daha fazla hastalanmasına yol açtığını ifade etti. Kalorifer peteklerinin kontrol edilmesinin yanı sıra polen filtresinin her yıl değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Alan, astım gibi hastalığı olan sürücülerin kendi sağlıkları için bu tür konulara ekstra hassasiyet göstermelerini tavsiye etti. Klima peteğinin soğuması sonucunda oluşan nemle birlikte meydana gelen bakterinin ise araç içerisine basılan ozon gazıyla temizlendiğinden bahseden tecrübeli oto klimacı, antifriz kontrolünün önemine de ayrıca dikkat çekti.

“Klima peteği soğuduğu zaman meydana gelen nem bakteri oluşturuyor”

Eskişehir’de uzun yıllardır oto klima bakım ve onarım işiyle uğraşan Ümit Kalan, klima peteğinin bir nem oluşturduğunu ve o nemin zaman içerisinde bakteriye dönüştüğünü belirterek, “Buğu giderici olarak klimaların aktif olması gerekir. Tabii bu noktada sürücülerimize araçlarındaki kalorifer peteklerinin temizlenmesi gerektiğini hatırlatalım. Antifriz dereceleri mutlaka kontrol ettirilmeli. Eskişehir malum soğuk bir ilimiz. Dolayısıyla antifriz derecelerini eksi 25-30 derece arasında sabit tutarlarsa ve ilavelerini yaptırırlarsa konforlu bir kış geçirmiş olacaklar. Klimaların yaz kış çalışması gerekir. Kalorifer hava yönlendirilmesini her tarafa aldığınızda klima çoğu araçta otomatik olarak aktif oluyor. Klima peteği soğuduğu zaman orada bir nem oluşur. Klimayı açık kullanırken varacağınız yere 5 dakika ya da 10 dakika kaldığında kapatın ki petek kurusun. Böylelikle ıslak ve nemli ortamda oluşacak bakteri oluşumunu engelleriz. Eğer ki araçta bakteri oluşmuşsa içerisine yaklaşık 1 saat ozon gazı basarak revize virüslerin ölmesini sağlıyoruz" dedi.

“Hastalıklardan kurtulmamız için polen filtresinin her yıl değiştirilmesi şart”

Klima ve petek temizliğinin sağlık açısından önemli olduğunu vurgulayan Alan, “Astım gibi hastalığı olan sürücülerimiz bu konuya özellikle dikkat etmelidir. Korona benzeri grip gibi hastalıkların salgınından kurtulabilmemiz için polen yani araç içi kabin filtresinin mutlaka her yıl değiştirilmesi gerekiyor. Gerekli temizliklerin dezenfektanlarla ve ozon makinalarıyla yapılmasını önemle rica ediyoruz. Şu anda araçlarda karşılaştığımız en büyük sorunlardan bir tanesi klima gazının bitmesi. Bunun yılda 1 sefer kontrolü şart. Klima gaz dolumu şu anda 600 TL civarında. Polen filtresini 150 liraya değişiyor. Petek temizliği de antifriz değişimi ile birlikte bin TL tutuyor. Bu sağlığınız ve konforunuz için çok düşük maliyetler. Bunları kesinlikle göz ardı etmeyelim, yaptıralım. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güvenli yolculuklar diliyorum” şeklinde konuştu.