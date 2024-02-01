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Trakya'da ihracat, ithalata 30 milyon dolar fark attı

Trakya'da ihracat, ithalata 30 milyon dolar fark attı

TÜİK Verilerine göre Trakya Bölgesinde toplamda 262,8 milyon dolar ihracat, 231 milyon dolar ise ithalat gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Aralık ayı dış ticaret verilerine göre Edirne'de 2023 yılı Aralık ayında ihracat 8,3 milyon dolar, Tekirdağ'da 224,1 milyon dolar olarak, Kırklareli'nde ise ihracat 30,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Buna göre Aralık ayında Trakya'da toplamda 262,8 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

Edirne'de 2023 yılı Aralık ayında ithalat 3,5 milyon dolar, Tekirdağ'da ithalat 211,7 milyon dolar, Kırklareli'nde ise ithalat 15,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Buna göre Trakya'da 231 milyon dolar ithalat gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artarak 23 milyar dolar, ithalat ise yüzde 11,0 azalarak 29 milyar 39 milyon dolar olarak gerçekleşti. Edirne'de Aralık ayında en çok ihracat Bosna-Hersek, en çok İthalat Rusya Federasyonu ile yapıldı. Kırklareli'nde Aralık ayında en çok ihracat Venezuela, en çok ithalat ise Rusya Federasyonu ile yapıldı.
Tekirdağ' da Aralık ayında en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Güney Kore ile yapıldı.

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