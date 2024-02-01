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Manchester United Altay Bayındır onuruna stadında Türk bayrağını göndere çekti

Manchester United Altay Bayındır onuruna stadında Türk bayrağını göndere çekti

Manchester United, takımda forma giyen ilk Türk futbolcusu Altay Bayındır onuruna Old Trafford'da Türk bayrağı dalgalandırdı.

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Old Trafford'da dalgalanan Türk bayrağının videosunu paylaşan İngiliz devi, söz konusu videoya Altay Bayındır'ı da etiketledi.

Paylaşımda, "İlk Türk oyuncumuzun şerefine, Türk bayrağını yükseklerde dalgalandırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Milli kaleci Altay Bayındır'ın ilk kez formasını giydiği Manchester United, geçen hafta İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur maçında Newport County'e konuk olmuş ve maçı 4-2 kazanarak Federasyon Kupası'nda 5. tura çıkmıştı.

Daha önce Fenerbahçe forması giyen 25 yaşındaki file bekçisiyle 2027 yılına kadar sözleşme imzalanmıştı.

Peki, Altay Bayındır kimdir, kaç yaşında? Altay Bayındır nereli, hangi takımlarda oynadı?

Altay Bayındır kimdir?

Altay Bayındır, 14 Nisan 1998'de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu. 2007 yılında girdiği Bursaspor altyapısında 2011 yılına kadar oynayan Bayındır, sırasıyla Arabayatağıspor ve Bursa Yolspor'a transfer olarak gitti.
2013 senesinde Ankaragücü'nde forma giymeye başladı. Süper Lig'te oynadığı ilk maçına, 30 Kasım 2018'de 1-1 skorla biten maçta, Çaykur Rizespor karşısında çıktı. 10 Temmuz 2019 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Bayern Munich ile oynanan ikinci maçta, Fenerbahçe kalesinde göstermiş olduğu performans sayesinde, 2019-2020 sezonuna birinci kaleci olarak çıkacağı kesinleşti. Fenerbahçe'deki ilk Süper Lig maçına 19 Ağustos 2019'da Gazişehir Gaziantep karşısında çıktı ve takımına hiç gol yedirmedi.
Türkiye 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile 2018 Toulon Tournament'a katılan Bayındır, 2020'de Şenol Güneş tarafından A milli takıma çağırıldı.

Profesyonel kariyeri

2016 -2019 MKE Ankaragücü

2019 - 2023 Fenerbahçe

2023 - Manchester United

Altyapı kariyeri

2007-2011 Bursaspor

2011-2012 Arabayatağıspor

2012-2013 Bursa Yolspor

2013-2016 MKE Ankaragücü

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