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MKE Ankaragücü, yarın Sivasspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, yarın Sivasspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

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Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'da başlayacak.

Ligde son maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 kaybeden MKE Ankaragücü, sahasındaki son iki lig mücadelesinde ise puan kaybetmedi.

Haftaya 28 puanla 11. sırada giren Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı başkent ekibi, 3 puan alması durumunda Sivasspor'un sıralamada önüne geçecek.

Kırmızı kart cezası nedeniyle yarın takımının başında saha kenarında olamayacak Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü yaptığı Demir Grup Sivasspor ise 29 puanla 10. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı MKE Ankaragücü, deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

Seyircisiz oynama cezası tamamlanıyor

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'de 5 maç seyircisiz oynama cezası bu karşılaşmayla sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği ve Tahkim Kurulunun onayladığı 5 maçlık cezada Hatayspor'la berabere kalan, Trabzonspor'a yenilen sarı-lacivertliler, Kasımpaşa ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü ise mağlup etti.

Sivasspor maçında da Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü taraftarı yer alamayacak. Sivasspor taraftarı ise deplasman tribününden takımını destekleyebilecek.

Yeni transfer kadroda olacak

MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Riccardo Saponara, yarın maç kadrosunda olacak.

İtalya'nın Hellas Verona takımından transfer edilen hücumcu orta saha, Emre Belözoğlu'nun görev vermesi durumunda yarın ilk kez MKE Ankaragücü forması giyecek.

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