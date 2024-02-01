Kıymanın kilosu 600 TL iddiası sonrası canlı yayına 380 TL'ye kıyma ile geldi

Gazeteci Şaban Sevinç'in geçtiğimiz günlerde kıyma 600 TL iddiasına tepki gösteren Hasan Öztürk, stüdyoya 380 TL'ye aldığı kıymayı tv100'de canlı yayında programa getirdi.

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Gazeteci Şaban Sevinç ve Hasan Öztürk arasındaki kıyma fiyatları tartışması farklı bir boyuta taşındı.

Önceki haftalarda ekonominin konuşulduğu programda bu ikili, kıyma fiyatlarında karşı karşıya geldi.

Sevinç'in 600 TL kıyma iddiasına katılmayan Öztürk, 380 TL'ye satın aldığı kıymayı canlı yayınlanan programa getirdi. Sunucu Kübra Par da ekranda gösterdi.

"Sonra ‘al getir parasını ben vereceğim’ dedi"

Öztürk, "Fiyatları konusunda anlaşamadık. Şaban Sevinç, zeytin 400 TL, kıyma 600 TL diyordu. Benim yediğim zeytin 140-180 TL arasında değişiyor deyince ‘hayatta olmaz’ dedi. Sonra getirdim 180 TL’ye almıştım, arkadaşlar da beğendi. Sonra ‘kıyma 600 TL’ dedi. Bende evimin altındaki marketten 380 TL’ye kıyma aldım. Sonra ‘al getir parasını ben vereceğim’ dedi. Ben bu kıymayı doğrudan etten, yağsız tarafından çektirdim. 380 TL kilo fiyatı. Aldım getirdim, faturası cebimde duruyor. Kıyılmadan önceki et hali de duruyor” dedi.

"Haftaya geldiğinde parasını ödeyeceğim"

Sevinç'in Hacır'a gönderdiği mesajda, "Hasan Öztürk’e teşekkür ediyorum, haftaya geldiğimde parasını ödeyeceğim. 2 bin liralık maliyet. Afiyet bal şeker olsun kardeşlerimize, afiyetle yesinler ama etiketin üstünde 460 TL yazıyor çarpı konmuş 380 TL” sözlerine yer verdi.

"Bu hepimizin bildiği pazarlama taktiği"

Öztürk ise, "Ben o fotoğrafı bilerek çekip getirdim. Bu hepimizin bildiği pazarlama taktiği. 4 haftadır aynı etiket duruyor. Aslında 460 TL diyor ama biz indirim yaptık 380 TL. Bu 4 haftadır sürüyor. Bu pazarlama tekniğidir. Ben fiyatları söyleyince kahkaha atıp o fiyata bulamazsın diyordu. Hatta ‘o kıyma kıyma değildir, içinde her şey vardır’ diyordu." diye konuştu.